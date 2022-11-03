الدوما: نظام كييف يقود أوكرانيا إلى الاختفاء

جدة - نرمين السيد - وأضاف رئيس مجلس الدوما: "منذ عام 2014، فقدت أوكرانيا 53.7% من سكانها. ويعتبر سكان هذه الدولة بمثابة مادة مستهلكة بالنسبة لواشنطن وبروكسل اللتين ترغبان باستمرار الحرب حتى آخر أوكرانى. هذه الحرب تودى بحياة المئات كل يوم. يقود نظام كييف أوكرانيا إلى الاختفاء التام".

وأشار فولودين إلى أنه بعد الانقلاب الحكومى فى كييف عام 2014، فقدت أوكرانيا سيادتها وأصبحت "مستعمرة أمريكية". وشدد على أن أوكرانيا، خسرت طاقاتها الصناعية ويسودها الفساد الكامل ولا تؤخذ مصالح المواطنين بعين الاعتبار.

وقال: "خلال هذه الفترة، فر أكثر من 10.5 مليون شخص من أوكرانيا. ويعيش 11.2 مليون شخص آخرين من شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول ومنطقتى دونيتسك ولوجانسك، بالإضافة إلى مقاطعتى زابوريجيا وخيرسون، بعد أن اختاروا الانضمام إلى روسيا".