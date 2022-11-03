عاجل- 7 سفن شحن محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وكانت روسيا قد أعلنت أمس الأربعاء، استئناف العمل باتفاقية نقل الحبوب والتى تمت بوساطة الأمم المتحدة والتى تسمح بصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود وسط أزمة غذاء عالمية. يشار إلى أن روسيا كانت قد أعلنت منذ عدة أيام، انسحابها من مبادرة حبوب البحر الأسود، مبررة قرارها بهجوم استهدف سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود فى خليج سيفاستوبول، واتهمت روسيا أوكرانيا والمملكة المتحدة بتنفيذ الهجوم.

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