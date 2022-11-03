العالم اليوم - التضخم في تركيا عند أعلى مستوى في 24 عاما

انتم الان تتابعون خبر التضخم في تركيا عند أعلى مستوى في 24 عاما من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 نوفمبر 2022 10:20 صباحاً - ارتفع معدل التضخم في تركيا خلال شهر أكتوبر بنسبة 85.5 بالمئة على أساس سنوي، وبأعلى مستوى في 24 عاما، وهو ما يقل بشكل طفيف عن التوقعات، بعدما خفض البنك المركزي سعر الفائدة ثلاث مرات في ثلاثة أشهر رغم ارتفاع الأسعار.

وأوضح معهد الإحصاء التركي أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.54 بالمئة على أساس شهري، مقابل توقعات في مسح أجرته رويترز بارتفاع 3.60 بالمئة.

وكان من المتوقع أن يرتفع التضخم في أسعار المستهلكين على أساس سنوي بنسبة 85.6 بالمئة.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 7.83 بالمئة على أساس شهري في أكتوبر، و157.69 بالمئة على أساس سنوي.

وكان البنك المركزي التركي قد خفض معدلات الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في 20 أكتوبر الماضي، لتصل إلى 10.5 بالمئة، مواصلا سلسلة خفض الفائدة التي تتفق مع رغبة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكانت التوقعات تشير إلى خفض بمقدار 100 نقطة أساس فقط.

وكان الخفض بمعدلات الفائدة في تركيا نهاية أكتوبر الماضي هو الثالث على التوالي، حيث قرر المركزي التركي خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في أغسطس الماضي لأول مرة منذ بداية العام، ثم خفضها بنفس المقدار في سبتمبر.

وأدت هذه السياسة المتساهلة من البنك المركزي التركي إلى تراجع حاد لليرة التي فقدت أكثر من 28 بالمئة من قيمتها هذا العام، وهو ما ساهم أيضا في قفزة التضخم المتأثر بزيادة أسعار الطاقة والغذاء.