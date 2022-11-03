العالم اليوم - تمجيد إنقاص الوزن.. تطبيق يضلل المستخدمين

انتم الان تتابعون خبر تمجيد إنقاص الوزن.. تطبيق يضلل المستخدمين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 نوفمبر 2022 10:20 صباحاً - أظهر تقرير جديد أن مجموعة من منشئي محتوى "تيك توك"، الذين يشاركون نصائح حول التمارين والنظام الغذائي يخلقون علاقات غير صحية مع الطعام وصورة سلبية عن الجسم لدى المراهقين والشباب.

وبحسب التقرير الذي نشرته مجلة "بلوس ون"، وجد الباحثون وجود ارتباطات مقلقة بين محتوى تيك توك ومعلومات مضللة عن الوزن والصحة والتغذية.

إحدى المعلومات الأكثر شيوعا، كانت التشجيع على خسارة الوزن، حيث أن معظم مقاطع الفيديو تمجد فقدان الوزن على أنه شيء يجب أن يسعى إليه جميع المستخدمين.

قام المؤلفان المشاركان ماريسا مينديو وليزي بوب من قسم علوم التغذية والأغذية بجامعة فيرمونت بمراجعة 1000 مقطع فيديو من أشهر صانعي المحتوى حول هذا الموضوع.

وتمت ملاحظة أن معظم صانعي المحتوى في هذا المجال هم في سن الجامعة أو أصغر، الأمر الذي يشير إلى نقص خبرتهم بهذا المجال.

وتعزز الرسائل الواردة من مقاطع الفيديو هذه الأفكار حول المظهر الجسدي، مما يفترض أن عدم القدرة على فقدان الوزن أو الحفاظ عليه علامة على الكسل.