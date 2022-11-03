العالم اليوم - أوكرانيا.. توقف محطة زابوريجيا النووية عن العمل

انتم الان تتابعون خبر أوكرانيا.. توقف محطة زابوريجيا النووية عن العمل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 نوفمبر 2022 10:20 صباحاً - أعلنت وكالة الطاقة الأوكرانية، اليوم الخميس، عن توقف محطة زابوريجيا النووية بشكل كامل إثر إصابتها بأضرار بسبب ما وصفته بـ"القصف الروسي".
وتقول كييف إن روسيا كثفت في الايام الأخيرة قصفها للمنطقة، بحسب رويترز.
وكانت السلطات الموالية لموسكو في زابوريجيا أعلنت في وقت سابق أن القوات الروسية إحبطت محاولة إنزال للجيش الأوكراني لاستعادة محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها موسكو.
كذلك ذكرت شركة الطاقة النووية الأوكرانية "إنرجواتوم"، اليوم الخميس، أن الكهرباء انقطعت عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية بعد قصف روسي.
وقالت الشركة إن القصف الروسي دمر خطوط الضغط العالي الباقية، مما يعني أن المحطة تعمل الآن باستخدام مولدات تعمل بالوقود فحسب.
وأضافت أن المحطة، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، لديها وقود يكفي لتشغيل المولدات لمدة 15 يوما.
استهداف محطة زابوريجيا النووية
- في 19 أكتوبر الماضي، قالت روسيا إن القوات الأوكرانية حاولت استعادة محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها موسكو في جنوب أوكرانيا، لكنها تمكنت من صدها بعد قتال استمر عدة ساعات، حسبما ذكرت وكالة الإعلام الروسية الرسمية.
- في 13 أكتوبر، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل ماريانو غروسي، للصحفيين في كييف، إن الوضع حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية لا يزال "مقلقا".
- في 9 أكتوبر، كشفت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن قوات بلادها تصدت لهجوم لنظيرتها الأوكرانية في اتجاه مدينة زابوريجيا، الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا.
محطة زابوريجيا النووية
- تقع المحطة على حافة مدينة إنرغودار جنوب شرق أوكرانيا.
- تم تصميم محطة زابوريجيا النووية منذ زمن الاتحاد السوفياتي السابق وبدأ العمل في تشييدها عام 1980.
- تحتوي محطة زابوريجيا للطاقة النووية على 6 مفاعلات تسمى مفاعلات "القدرة المائية-المائية في.في.إي.آر-1000 في-320".
- يتم تبريد المفاعلات بالماء وتهدئة نيوتروناتها أيضا بالماء، وتعمل باليورانيوم 235 الذي يقدر نصف عمره بأكثر من 700 مليون سنة.
- تم توصيل مفاعلها السادس بالشبكة في عام 1995.
- هي الأكبر في أوروبا وواحدة من أكبر 10 محطات طاقة في العالم.
- تمتلك كل وحدة من وحدات زابوريجيا الست سعة صافية تبلغ 950 ميغاواط كهربائية، أو ما مجموعه 5.7 غيغاواط كهربائية تغطي 20 بالمئة من استهلاك أوكرانيا للكهرباء.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر أوكرانيا.. توقف محطة زابوريجيا النووية عن العمل .. في رعاية الله وحفظة