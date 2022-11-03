العالم اليوم - "أدنوك للتكرير" توقع اتفاقية لإدارة النفايات في مجمع الرويس

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 نوفمبر 2022 10:20 صباحاً - وقعت "أدنوك للتكرير" اتفاقية استراتيجية مع شركة "القابضة الاستثمارية" ومقرها أبوظبي، وشركة "فيوليا" الشرق الأوسط، وشركة "رؤية العالمية للاستثمار"، للاستحواذ على عمليات إدارة النفايات في مجمع الرويس الصناعي.

ووفقاً للاتفاقية التي تم إبرامها خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2022"، سيقوم تحالف يضم الشركات الثلاث بامتلاك وتشغيل محطتين عالميتي المستوى للإدارة المستدامة للنفايات، لمعالجة والتخلص من النفايات الصناعية الناتجة عن عمليات مجموعة شركات "أدنوك".

وتتيح هذه الشراكة الاستراتيجية لــ "أدنوك للتكرير" التركيز على عمليات التكرير الأساسية مما يساهم في تعزيز قدرتها التنافسية.

من جانبه، قال عبدالله المصعبي، الرئيس التنفيذي لـ "أدنوك للتكرير": "تؤكد هذه الاتفاقية تركيز أدنوك على إبرام شراكات تساهم في تعزيز كفاءة رأس المال، والاستفادة من فرص النمو في الرويس وأبوظبي كوجهة لجذب المستثمرين الدوليين. وتدعم هذه الشراكة النمو الصناعي في الإمارات من خلال توفير قدرات عالمية لإدارة النفايات، كما تساهم هذه الشراكة التي تحقق منافع متبادلة للجانبين في تسريع جهود أدنوك للقيام بدورها في تنمية وتطوير القاعدة الاقتصادية في الإمارات وتحقيق قيمة مستدامة من أعمالنا في مجال التكرير والبتروكيماويات".

من جانبهم، قال الشركاء في التحالف إستلي براشليانوف، الرئيس التنفيذي لشركة (فيوليا)، وعمر الميداني الرئيس والمدير التنفيذي لشركة رؤية للاستثمار: "من خلال هذه الشراكة، نضمن استمرارية وموثوقية وسلامة الأصول المنقولة إلى شركة متخصصة في معالجة النفايات على مستوى العالم، تتبع منهجية في تشغيل الأصول ومحورها ضمان السلامة. ويؤمن التحالف بأهمية الشراكة مع أدنوك للطرفين ما من شأنه تعزيز القيمة، مما يدعم رؤية أبوظبي الاستراتيجية لضمان التنمية المستدامة مع الحفاظ على البيئة".

وستعالج المنشأتان النفايات الصناعية الناتجة عن عمليات "أدنوك" في مجال استخراج وتكرير النفط والغاز. وسينضم الموظفون العاملون في مختلف المواقع التابعة لمنشأتي معالجة النفايات إلى الشركة التي ستتولى تشغيل المنشأتين والتي تقودها شركة "فيوليا"، وسيستفيدون بدورهم من خبرة المجموعة في إدارة النفايات الصناعية.

ويعد استحواذ التحالف على محطات إدارة النفايات مثالاً آخر على الشراكات الاستراتيجية المتعددة التي أبرمتها "أدنوك" مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين في الرويس.

وتشمل تلك الشراكات اتفاقيات الشركة التي أبرمتها "تعزيز" مع عدد من الشركاء الدوليين من بينهم " ريلاينس إندستريز المحدودة"، و"فيرتيغلوب" و"ميتسوي" و"جي إس للطاقة". كما تعد الرويس مقراً لـ "بروج"، شركة البتروكيماويات الرائدة عالمياً، والتي تم تأسيسها كمشروع مشترك بين "أدنوك" المالكة لحصة الأغلبية والتي تبلغ نسبة 54 بالمئة و"بورياليس" التي تملك 36 بالمئة من أسهمه.

وكانت "بروج" قد أدرجت مؤخراً حصة تمثل نسبة 10 بالمئة من إجمالي رأس مالها المصدر في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في أكبر طرح عام أولي دولي على الإطلاق في أبوظبي حتى الآن.

وتخضع الاتفاقية لاستيفاء الشروط والأحكام المتعارف عليها والحصول على موافقات جميع الهيئات التنظيمية المعنية.

يذكر أن "أدنوك للتكرير" هي مشروع مشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، و"إيني"، و"أو إم في".