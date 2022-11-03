لويد أوستن يؤكد دعم بلاده لعضوية السويد بحلف الناتو

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - أكد لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي هاتفيا لنظيره السويدي بول جونسون، والذي تولى منصبه حديثا، دعم بلاده الكامل لعضوية السويد لحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقال الجنرال بات رايدر، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الأربعاء، إن أوستن هنأ جونسون خلال الاتصال الهاتفي، على توليه منصبه الوزاري الجديد، كما شكر السويد على دعمها لأوكرانيا في الحرب الراهنة ضد روسيا.

وأضاف رايدر أن جونسون استعرض خلال المباحثات الهاتفية أولوياته كوزير للدفاع، معربا عن أمله في استمرار العلاقات الدفاعية الثنائية القوية بين الولايات المتحدة والسويد.