وزيرة الثقافة الإماراتية: الشيخ زايد علمنا أن مصر أم العروبة وقلب العالم

جدة - نرمين السيد - قالت نورة الكعبى، وزيرة الثقافة الإماراتية، إن العلاقات الإماراتية ـ المصرية متميزة فى كافة المجالات، مشيرة إلى أن الشيخ زايد أكد دائما أن مصر أم الوطن العربى وقلب العالم.





جاء هذا، خلال حوار الكعبى، مع قناة "سى بى سى" الفضائية، لبرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى مساء اليوم الأربعاء، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية.

وأضافت أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية، زار مصر خلال الأيام الماضية لتقديم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة مرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية، مشيرة إلى أن الزيارة تضمنت محاور كثيرة من بينها التبادل الثقافى بين البلدين ومستقبل الاقتصاد والزراعة، بالإضافة إلى التأكيد على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين.

وأضافت وزيرة الثقافة الإماراتية أن "الشيخ زايد أرسى العلاقات الطيبة بين الإمارات وجمهورية مصر العربية، متابعة أن والدتها محبة للثقافة والفن المصرى، مشيرة إلى أنها "قرأت روايات مصرية كثيرة منذ الصغر، ومنها رواية :"نحن لا نزرع الشوك"، للأديب والروائى المصرى يوسف السباعى.

ولفتت إلى أنها أدركت أن القراءة مختلفة عن الأفلام المصرية، وأنها مغرمة بفيلم رد قلبى، وتعتبره من الأفلام الراقية، كما أنها تحب وتشاهد أيضا مسرحية ريا وسكينة.

ولفتت وزيرة الثقافة الإماراتية، أنها زارت مصر عندما كان عمرها 15 عاما، كما أنها درست فى مدرسة كان معظم الأساتذة فيها من جمهورية مصر العربية وتتلمذت على أيدى معلمين مصريين.