انقطاع الكهرباء عن محطة زابوريجيا بعد قصف روسى

جدة - نرمين السيد - ذكرت شركة الطاقة النووية الأوكرانية "إنرجواتوم" اليوم الخميس، أن الكهرباء انقطعت عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية بعد قصف روسى دمر خطوط الضغط العالى الباقية، ما يعنى أن المحطة تعمل الآن باستخدام مولدات تعمل بالوقود فحسب.





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