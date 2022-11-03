جدة - نرمين السيد - وأصدرت الحكومة اليابانية - حسبما ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الخميس - تحذيرا من نوع "جيه-الرت" من أن الصاروخ الأول الذى أطلقته كوريا الشمالية سيطير فوق جزيرة هونشو الرئيسية، لكنها صححت الإعلان لاحقا.. قائلة:"إن المقذوفة اختفت من الرادار فوق بحر اليابان".
من جانبه، أدان رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ ووصفه بأنه "عمل همجى وغير مقبول على الإطلاق".
ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار جراء الصواريخ، وفقا للحكومة اليابانية التى أصدرت - فى وقت سابق - إنذارا حثت فيه بعض محافظات شمال شرق ووسط اليابان على البقاء فى منازلهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابان: كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باتجاه الشرق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.