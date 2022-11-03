اليابان: كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باتجاه الشرق

جدة - نرمين السيد - وأصدرت الحكومة اليابانية - حسبما ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الخميس - تحذيرا من نوع "جيه-الرت" من أن الصاروخ الأول الذى أطلقته كوريا الشمالية سيطير فوق جزيرة هونشو الرئيسية، لكنها صححت الإعلان لاحقا.. قائلة:"إن المقذوفة اختفت من الرادار فوق بحر اليابان".

من جانبه، أدان رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ ووصفه بأنه "عمل همجى وغير مقبول على الإطلاق".

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار جراء الصواريخ، وفقا للحكومة اليابانية التى أصدرت - فى وقت سابق - إنذارا حثت فيه بعض محافظات شمال شرق ووسط اليابان على البقاء فى منازلهم.