وزير الدفاع الأمريكى يؤكد دعم بلاده لـ السويد فى الناتو

جدة - نرمين السيد - وقال الجنرال بات رايدر، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الأربعاء، إن أوستن هنأ جونسون خلال الاتصال الهاتفى، على توليه منصبه الوزارى الجديد، كما شكر السويد على دعمها لأوكرانيا فى الحرب الراهنة ضد روسيا.
وأضاف رايدر أن جونسون استعرض خلال المباحثات الهاتفية أولوياته كوزير للدفاع، معربا عن أمله فى استمرار العلاقات الدفاعية الثنائية القوية بين الولايات المتحدة والسويد.
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