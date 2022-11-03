العالم اليوم - الإمارات.. معدل التوظيف ينمو بأسرع وتيرة في 6 سنوات

انتم الان تتابعون خبر الإمارات.. معدل التوظيف ينمو بأسرع وتيرة في 6 سنوات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 نوفمبر 2022 08:18 صباحاً - صعد القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات مجددا في أكتوبر، لينمو بوتيرة تقترب من أعلى مستوى في 3 أعوام سجلها في أغسطس، وزاد معدل التوظيف بأسرع معدل في ستة أعوام.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.6 في أكتوبر من 56.1 في سبتمبر، والذي كان أعلى مستوى له منذ يونيو 2019، باستثناء أغسطس حيث شهد نموا بوتيرة أسرع قليلا.

وكتب ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، التي أجرت المسح، "قاد الاتجاه الصعودي توقعات كبيرة فيما يتعلق بنشاط الشركات والطلبيات الجديدة، مما يوفر المزيد من الأدلة على أن الشركات المحلية لا تتحمل فقط وطأة الاضطرابات الاقتصادية العالمية وإنما تحقق أيضا نموا قويا في الطلب".

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج الذي يقيس النشاط التجاري إلى 62.8 في أكتوبر من 61.7 في سبتمبر متجاوزا بكثير المتوسط المسجل منذ 2009 عند 57.7.

وقال أوين "التحركات الرئيسية في أكتوبر كانت ملحوظة على جانب طاقة الإنتاج، مع استجابة الشركات لزيادة الأعمال المتراكمة عن طريق زيادة أعداد العاملين بأسرع وتيرة".

وأضاف "تتطلع الشركات أيضا إلى زيادة مدخلات الإنتاج مع إعداد جداول العمل لمعالجة الأعمال المتراكمة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة سريعة في نشاط الشراء الذي سجل أسرع وتيرة في أكثر من ثلاثة أعوام".

وارتفع مؤشر التوظيف الفرعي إلى 52.0 في أكتوبر من 51.4 في سبتمبر، والتي كانت أسرع وتيرة لخلق فرص عمل منذ يوليو 2016.

وعلى الرغم من القراءات الإيجابية فإن التقرير ذكر أن المشاركين في المسح "يواصلون إبداء مستوى متواضع من التفاؤل" بخصوص الإنتاج على مدى الاثني عشر شهرا المقبلة. وتتوقع نحو 14 بالمئة من الشركات زيادة الإنتاج في العام المقبل.