العالم اليوم - الصحة والمناخ في منصة عالمية واحدة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 نوفمبر 2022 08:18 صباحاً - أطلقت منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أول منصة رقمية للمعرفة مخصصة للمناخ والصحة.

وجاء إطلاق موقع (climahealth.info) استجابة للدعوات المتزايدة لتقديم معلومات فعالة تساعد في حماية الصحة من أخطار تغير المناخ وغيره من المخاطر البيئية.

وقالت منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في بيان إن المناخ والصحة أمران لا ينفصلان، فالتغير المناخي وظواهر الطقس المتطرفة تؤثر بشكل كبير على صحة الإنسان ورفاهيته.

وأضافتا أن عددا أكبر من الناس يتعرضون بشكل متزايد للمخاطر الصحية المرتبطة بتغير المناخ، من المياه الرديئة والملوثة إلى جودة الهواء إلى الأمراض المعدية التي تلي الكوارث الطبيعية وصولا إلى الإنهاك الحراري.

وذكر منسق المشروع المشترك بين المنظمتين، ديارميد كامبل ليندرم: "التغير المناخي يقتل الناس الآن"، مؤكدا أنه يؤثر على الاحتياجات الأساسية للبقاء مثل الهواء النظيف والماء الصالح للشرب والمأكل والمسكن.

وإزاء هذه المعطيات الصعبة، يساهم توفير المعلومات التي تتعلق بالمناخ والبيئة والصحة العامة في إنقاذ الأرواح عن طريق أنظمة الإنذار المبكر عن الحرارة الضارة بالصحة والتنبؤ بالأمراض.

وتتيح المنصة معلومات سريعة ومبسطة عن التغير المناخي، وتوضح كيفية تأثير هذه الظاهرة على صحة الإنسان مثل الأمراض والأمن الغذائي.

ويمكن لمتصفح المنصة اختيار دولة ما، وستظهر له تقارير عن حالة المناخ فيها وتقديرات من جانب الخبراء، ومصادر عن الصحة والبيئة وتقويم عن الأحداث المرتقبة فيها.

وقالت المنظمتان إنه سيتم تغذية المنصة بالمعلومات وتحديثها أولا بأول.