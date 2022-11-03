مدارس بريطانيا تناقش حلا عاجلا لـ مواجهة ارتفاع النفقات

جدة - نرمين السيد - تسعى المدارس فى بريطانيا لإيجاد طريقة لمعالجة الفواتير الخارجة عن السيطرة فى ظل أزمة تكاليف المعيشة وإرتفاع النفقات ومن بين البدائل تفكر المدارس فى نقل الدروس عبر الإنترنت فى يوم واحد كل أسبوع.





وجرت المناقشات خلال إجتماع جرى فى مدينة "بوويز" بمقاطعة ويلز، حيث تعقد اجتماعات إدارات المناطق التعليمية فى بريطانيا، وفق صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

وقال عضو اتحاد مديرى المدارس فى البلاد بيفيرلى باينهام: "فى الأزمة الاقتصادية الحالية، تتعرض ميزانيات المدارس لضغوط متزايدة.

وفى إحاطة حديثة لمديرى المدارس، تم تقديم اقتراحات من المسؤولين حول كيفية حماية المدخرات المالية".

وأضاف: "تضمنت هذه الاقتراحات عدم شغل الوظائف الشاغرة والعثور على متطوعين للعمل فى المدارس، والنظر فى الدراسة الأسبوعية لتصبح لمدة أربعة أيام مع إضافة اليوم الخامس بالتعليم عبر الإنترنت من المنزل".

وتابع العضو فى اتحاد مديرى المدارس بيتر روبرتس، والذى حضر الاجتماع: هناك "ضغوطًا كبيرة على الميزانية علينا جميعًا".

وواصل: "لقد اقترحنا إمكانية العمل لأربعة أيا فى الأسبوع فقط من المدارس مع يوم خامس يتم تدريسه افتراضيًا".

وتم تقديم دراسة استقصائية شملت 630 من مديرى المدارس من قبل رابطة نظار المدارس والتى قالت أن 17 مدرسة كانت تفكر فى أربعة أيام فى الأسبوع - بينما قالت جميع المدارس تقريبًا، 98 بالمائة، إنها بحاجة إلى إيجاد طريقة لتحقيق النجاح، ولكنها لم تحدد كيف.

وأضاف الدكتور بول جوسلينج، مدير مدرسة إكستر رود كوميونيتى الابتدائية فى إكسماوث: "فى الوقت الحالى، فى مدرستى، على سبيل المثال، فاتورة الطاقة كل عام عادة ما تكون حوالى 20 ألف جنيه إسترلينى - تم إخبارى الآن أن هذه الفاتورة سترتفع لتصبح ضعف ذلك - 40.000 جنيه إسترلينى وربما 50.000 جنيه استرلينى".

وأضاف أنه "لا توجد حلول واضحة" وأن التعليم "يحتاج فقط إلى المزيد من المال"، ولهذا السبب "تحصل على أشخاص يأتون بأفكار مثل 4 أيام فى الأسبوع، وهو مجرد اقتراح - هذه أفكار يائسة فى وقت أزمة".

ارتفاع فواتير الطاقة ليس هو التحدى الوحيد الذى يواجه المدارس - أظهر استطلاع رأى أن زيادة تكاليف تقديم الطعام والأجور المتفق عليها على مستوى البلاد للموظفين الذين لم يتم تمويلهم من قبل الحكومة تشير إلى الحاجة لتقليص ميزانيات المدارس.