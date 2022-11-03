المتحدثة باسم سوناك: تعهدات رئيس الوزراء البريطانى تخضع للمراجعة الآن

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة الرسمية باسم رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، بإنه يجرى الآن مراجعة "شاملة" للتعهدات التى قطعها على نفسه خلال معركة قيادة حزب المحافظين لتقييم ما إذا كانت لا تزال "قابلة للتنفيذ".





وقالت السكرتيرة الصحفية لرئيس الوزراء إن هذه الخطوة تعكس الطريقة التى تغير بها الوضع الاقتصادى منذ الصيف الماضى عندما خسر سوناك أمام رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس فى السباق لخلافة بوريس جونسون، بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وأضافت: "نحن ننظر فى جميع تعهدات الحملة ونبحث فيما إذا كان هذا هو الوقت المناسب للمضى بها قدمًا".

ففى أسئلة رئيس الوزراء يوم الأربعاء 26 أكتوبر، سعى سوناك إلى طمأنة نواب حزب المحافظين بأنه لا يزال ملتزمًا بخطة من 10 نقاط وضعها خلال الحملة الانتخابية لمعالجة أزمة المهاجرين، والتى تضمنت حدًا سنويًا لعدد اللاجئين الذين تقبلهم الدولة.

وتابعت السكرتيرة الصحفية: "نحن بحاجة إلى قضاء بعض الوقت للتأكد مما يمكن تحقيقه وما هو ممكن، كما أننا نتعامل مع أصحاب المصلحة والوزراء المعنيين أيضًا".

وواصلت: "إن التصدى للهجرة غير الشرعية والسيطرة على حدودنا هو وعد قطعناه فى بيان الانتخابات العامة لعام 2019 ونحن بحاجة إلى ضمان تحقيق ذلك".

واختتمت تصريحاتها قائلة: "سواء تعلق الأمر بقانون (الجنسية) والحدود أو الإجراءات الإضافية التى نخطط لاتخاذها، سندافع عن حدودنا ونوقف المعابر غير القانونية ونضمن العدالة فى بلادنا".