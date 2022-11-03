مسؤول أممى روسى يوجه اللوم لـ سياسة الدول الغربية

جدة - نرمين السيد - قال نائب المندوب الروسى الدائم لدى الأمم المتحدة جينادى كوزمين، أمس الأربعاء، إن السياسة غير المسؤولة للدول الغربية هى أحد الأسباب وراء ارتفاع عدد اللاجئين فى جميع أنحاء العالم.





وأشار الدبلوماسى الروسى -خلال اجتماع لـ مجلس الأمن الدولى بحسب وكالة "تاس" الروسية، إلى أن "اتساع رقعة النزاعات والفقر والتفاوت الاقتصادى لا يزال يجبر الناس على مغادرة بلدانهم الأصلية". وقال "أسباب هذه الظواهر السلبية غالبا ما تكون متجذرة فى السياسة غير المسؤولة للدول الغربية، التى اكتسبت مذاقا لفرض إرادتها وإجراء تجارب جيوسياسية على الدول الضعيفة". وأضاف "ثروات البلدان الإفريقية نُهبت، وخنق استقلالها الاقتصادى، واستُخدمت القوة العسكرية لتدمير الدولة الليبية، وسوريا محتلة جزئياً، وتُركت أفغانستان لأجهزتها الخاصة، بينما تم الاستيلاء على أصولها الوطنية، أو بشكل أدق سُرقت". وشدد الدبلوماسى الروسى على أن "كل هذه الدول والمناطق هى مصادر الهجرة الجماعية".

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