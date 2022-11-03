دبلوماسى روسى: أوكرانيا تعهدت بعدم وقوع مزيد من الهجمات فى هذه المنطقة

حرب روسيا وأوكرانيا
وقال المسؤول الروسى -ردًا على سؤال حول نوع الضمانات التى تلقتها موسكو من كييف- "لدينا ضمانات واضحة من أوكرانيا بأنه لن يكون هناك المزيد من الهجمات، التى تستهدف البنية التحتية والممرات المتعلقة بصادرات الحبوب".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.
يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت فى وقت سابق أن موسكو عادت إلى اتفاق الحبوب بعد أن تلقت ضمانات من كييف بأنها لن تستخدم ممر الحبوب للقيام بأنشطة عسكرية ضدها.
وأضافت الوزارة أن ذلك أصبح ممكنًا من خلال وساطة الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن روسيا تلقت "ضمانات خطية" من أوكرانيا بشأن جعل الممر المستخدم لنقل الحبوب منزوع السلاح، التزامًا باتفاق الحبوب والأحكام التى وضعها مركز التنسيق المشترك المكلف بالإشراف على تطبيق اتفاق دولى وقع لتصدير الحبوب الأوكرانية.
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