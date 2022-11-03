باكستان: نحن بحاجة ملحة لتعبئة التعهدات العالمية لتدفق التمويل خلال كوب 27

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة التغير المناخى فى باكستان شيرى رحمان، اليوم الأربعاء، أن باكستان فى حاجة ملحة لتعبئة التعهدات العالمية لتدفق التمويل خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 27" فى مصر.





وقالت الوزيرة الباكستانية -فى مؤتمر صحفى بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية فى نسختها باللغة الإنجليزية- إنه "سيتم عرض مقطع فيديو مدته ثلاث دقائق خلال كوب 27 لإلقاء الضوء على حجم وتأثير الكوارث المناخية التى تواجهها الدولة بشكل غير مسبوق والمخاطر على البيئة وحياة الإنسان والممتلكات".

وشددت على أنه خلال العقدين الماضيين، وقع 162 حدثا شديدا فى البلاد كما شهدت أيضا موجات حر شديدة أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى 53.7 درجة مئوية فى جاكوب آباد ومدن أخرى حيث استضافت البلاد أكثر المدن حرارة فى العالم على مدار السنوات الثلاث الماضية.

ولفتت إلى أنه سيتم تسليط الضوء على أزمة انعدام الأمن الغذائى بسبب ارتفاع تلف المحاصيل بنسبة 40 إلى 60% بحلول عام 2050 بينما كان ارتفاع مستوى سطح البحر يتزايد بشكل سريع ويهدد العديد من المناطق الباكستانية فى المستقبل.

وقالت: "كان هناك 1739 حالة وفاة و12 ألف و867 إصابة وأكثر من 2 مليون منزل دمر خلال الفيضانات الموسمية الأخيرة ومع ذلك، قدر البنك الدولى الخسائر التراكمية بنحو 30 مليار دولار والتى سيكون لها تأثير مباشر على الناتج المحلى الإجمالى فى باكستان".

وأضافت الوزيرة الباكستانية أن أولويات بلادها هى التكيف مع التدابير طويلة الأجل لمكافحة تداعيات تغير المناخ، لافتة إلى أنها تطلع للحصول على 100 مليار دولار سنويا كدعم لاضرار الحالية بالإضافة إلى تقديم مقترحات لتطوير آلية شفافة تحدد بوضوح احتياجات تمويل المناخ مع سهولة الوصول إلى التمويل للبلدان المتقدمة الأكثر تأثرا بتغير المناخ.

وأشارت إلى أن باكستان تسعى أيضا للحصول على تسهيلات تمويل مخصصة للخسائر والأضرار مع تمويل سريع، وتطوير الهدف العالمى للتكيف، ودعت لوجود مؤشر عالمى لمخاطر المناخ للأمم المتحدة لجميع البلدان.