القاهرة الإخبارية.. سنجر: حكومة نتنياهو مؤذية للعلاقات بين أمريكا وإسرائيل

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن حكومة نتنياهو قد تسبب توترا فى العلاقات الأمريكية، فحزب الليكود مثلا استطاع أن يبرم اتفاقية كامب ديفيد مع مصر وكان الحزب فى هذه الفترة صاحب أفكار متشددة للغاية، "فى ظنى إذا نجح الليكود أو نتنياهو كزعيم سياسى له تاريخ كبير فى إدارة المشهد السياسى الإسرائيلى معروف جيدا فى الولايات المتحدة، منذ أن كان بايدن نائبا لأوباما وما قبله، لأن نتنياهو له تاريخ طويل بداية من ولادته فى أمريكا ويجيد مخاطبة العقلية الأمريكية".

وتابع: "الدبلوماسيون المحنكون فى أمريكا يرون أنه يجب على إسرائيل أن تقدم شيئا، فلها دعم غير مسبوق للحفاظ على أمنها لكن التغيرات السياسية البديلة فى المنطقة العربية والنظام الدولى تتطلب من الإسرائيليين أن يتركوا شيئا للفلسطيينين كى نتحدث عن الاستقرار".

واستطرد: "الولايات المتحدة ترى أن الإسرائيليين يجب عليهم أن يسعوا للسلام وحل الدولتين الذى اتفق عليه القادة العرب منذ 2002 وتحدث عنه الجمهوريون والديمقراطيون، ولكن الأصوات الانتقادية التى بدأت من كلنتون وصلت إلى عدم رغبته حينها فى مقابلة نتنياهو".