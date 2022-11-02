الفيدرالى الأمريكى يقرر رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس

جدة - نرمين السيد - قرر مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى "البنك المركزى" رفع معدل الفائدة الرئيسى بمقدار 75 نقطة أساس ليتراوح بين 3.75 و4 فى المائة لكبح الضغوط التضخمية التى يتعرض لها اقتصاد الولايات المتحدة.





وفى بورصة وول ستريت الأمريكية، ارتفع مؤشر "داوجونز" الرئيسى فى التعاملات المتأخرة عقب رفع الفائدة بمقدار 303 نقاط بما يعادل 0.93 فى المائة ليصل إلى مستوى 32956 نقطة، فيما زاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا بمقدار 27 نقطة بنسبة 0.71 فى المائة مسجلا مستوى 3883 نقطة. كما ارتفع مؤشر "ناسداك" التكنولوجى بمقدار 51 نقطة بنسبة 0.47 فى المائة ليصل إلى 10942 نقطة.

وفى سوق الطاقة، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط بمقدار 1.33 دولار بما نسبته 1.51 فى المائة لتبلغ 89.70 دولار للبرميل.

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