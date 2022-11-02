روسيا تدعو الدول النووية الخمس إلى وقف التلويح باستخدام أسلحة الدمار الشامل

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بيان الخارجية الروسية دعوتها الدول النووية الأخرى لإظهار ما أسمته "استعدادا عمليا للعمل على تحقيق هذه الأولوية، والتخلى عن المحاولات الخطيرة لانتهاك المصالح الحيوية لبعضها البعض، وتجنب أى صراع مسلح مباشر والتوقف عن الاستفزازات بأسلحة الدمار الشامل، التى من شأنها أن تؤدى إلى عواقب وخيمة".

وأضاف البيان: "روسيا تشجع على التمسك بالاتفاقيات والتفاهمات القائمة فى مجال الحد من الأسلحة النووية والحد من المخاطر الاستراتيجية، وخطر وقوع حوادث وصراعات دولية مشحونة بالتصعيد إلى المستوى النووى". مؤكدا التزام روسيا بالبيان المشترك لزعماء الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية بشأن منع الحرب النووية ومنع سباق التسلح فى 3 يناير 2022.

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