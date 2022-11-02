موسكو: ننتظر إشارات واضحة من كييف بشأن استئناف عملية التفاوض

وقالت زاخاروفا، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "ما زلنا ننتظر إشارات واضحة لا لبس فيها من جانب النظام فى كييف حول رغبته فى استئناف عملية التفاوض مع أخذ الحقائق الإقليمية الجديدة والوضع على الأرض فى عين الاعتبار".
وشددت المتحدثة على أن السلطات الروسية "كانت دائما ملتزمة بالطرق الدبلوماسية لتسوية أى نزاع".. مُضيفة: "اليوم نحن مستعدون أيضًا للجوء إلى مثل هذه الأساليب لكن يجب القول مرة أخرى إنه لا يمكننا تجاهل الواقع والوقوف مكتوفى الأيدى".
يُذكر أن فى أواخر أكتوبر الماضى، أصدر الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى قرارًا من قبل مجلس الأمن القومى والدفاع الأوكرانى بشأن استبعاد أى محادثات على الإطلاق مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.
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