العالم اليوم - تونس.. قطاع النقل يعلق "إضراب الرواتب" المفاجئ

انتم الان تتابعون خبر تونس.. قطاع النقل يعلق "إضراب الرواتب" المفاجئ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 10:20 مساءً - أكّد مسؤول بالفرع الجامعي للنقل في تونس تعليق إضراب العاملين بشركة "نقل تونس" واستئناف حركة المترو والحافلات نشاطها يوم الخميس.

ودخل موظفو قطاع النقل الحكومي بالعاصمة تونس في إضراب مفاجئ شل خطوط النقل عبر الحافلات والميترو (القطارات) للاحتجاج على تأخر صرف رواتب موظفي الشركة.

منذ ساعات الفجر اكتظت محطات الحافلات في وسط العاصمة بالمسافرين الذين ينتظرون وسط تذمر لعدم تمكنهم من الالتحاق بمقرّ عملهم.

وأشار محمد ناجي حمدي المسؤول بقطاع النقل إلى أنّه سيتم بداية من يوم الخميس صرف مستحقات العاملين في الشركة، وذلك بعد انتهاء الجلسة التفاوضية التي انعقدت بين الطرف النقابي ووزارة النقل. وفقا لإذاعة موزاييك.

من جهته، أكّد الكاتب العام المساعد للجامعة العامّة للنقل رضا فهري، أنّه تمّ خلال الجلسة التي انعقدت ظهر الأربعاء، بين ممثلين عن الجامعة العامة للنقل والإدارة، على الإسراع بتجديد الأسطول "الذي تقادم وأصبح لا يستجيب للشروط، وذلك في أقرب وقت ممكن وفي حدود الإمكانيات المالية للشركة".

تشغل شركة نقل تونس 250 حافلة و15 عربة قطار تربط العاصمة بإقليم تونس الكبرى الذي يضم أربع محافظات يقطنها أكثر من مليوني نسمة.