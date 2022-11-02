شاهد .. متحدثون في منتدى الميثاق العراقي : الاردن هدف ايران القادم

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 10:07 مساءً - دوت الخليج :- قال متحدثون في مؤتمر الميثاق العراقي الذي يعقد في اسطنبول ان الاردن هو هدف ايران القادم بعد سوريا والعراق واليمن واحتلالها لبنان .
وتطرقت كلمات المتحدثين لخطر البرنامج النووي الايراني الموجه اصلا ضد العرب وليس احد غيرهم من اجل السيطرة على المنطقة .
ويقام في مدينة إسطنبول التركية، وقائع مؤتمر برنامج الميثاق الوطني العراقي الثالث، تحت شعار (رؤية وطنية واقعية للحل المنشود وإنقاذ العراق)، بمشاركة نخبة من الشخصيات والقوى العراقية والعربية والتركية.
ويهدف المؤتمر الذي انعقد في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، لتسليط الضوء على مشكلة العراق ومعاناة شعبه، ويسعى إلى تفعيل القوى العراقية وتوحيد صفوفها، والتنسيق مع القوى العربية للتصدي للمشروع الإيراني الخطير. وفق الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق.
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