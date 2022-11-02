العالم اليوم - الدوري المصري.. قطار الأهلي يعبر محطة الداخلية بالأربعة

انتم الان تتابعون خبر الدوري المصري.. قطار الأهلي يعبر محطة الداخلية بالأربعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 09:22 مساءً - واصل الأهلي المنتشي بفوزه بلقب السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الزمالك، انتصاراته محققاً فوزاً عريضاً على حساب مضيفه الداخلية 4-1 الأربعاء على ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري المحلي.

سجل للأهلي محمد شريف (2) وحمدي فتحي (6) وكريم فؤاد هدفين (47 و54)، وللداخلية النيجيري فانوم ألفريد (13).

وارتقى الأهلي الذي حقق فوزه الثالث توالياً إلى الصدارة موقتاً مع 9 نقاط، فيما تجمد رصيد الداخلية الذى تلقى خسارته الثانية توالياً بعد هزيمته أمام الاتحاد صفر-2 في المرحلة الماضية، عند نقطة يتيمة وتراجع للمركز السادس عشر.

سيطر الأهلي على أغلب فترات الشوط الاول، ليسجل هدفين بعد 6 دقائق من صافرة البداية بعدما اخترق كريم فؤاد الجهة اليمنى وأرسل عرضية متقنة سددها محمد شريف على يسار رضا السيد، وتوغل فؤاد مجدداً في دفاع الداخلية وسدد كرة ارتدت من الحارس لتجد المتابع حمدي فتحي اسكنها الشباك (6).

ومن هجمة منظمة للداخلية مر النيجيري كريستوفر جون من أكرم توفيق وسدد من داخل منطقة الجزاء ارتدت من محمد الشناوي لتجد الخالي من الرقابة فانوم ألفريد اسكنها الشباك (13).

وواصل لاعبو الأهلي الضغط وأبعد السّيد رأسية فؤاد إلى ركنية بصعوبة (26)، وكاد الأخير يتوج مجهوده بهدف ثالث بعدما تسلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وراوغ عبد العزيز السيد وسدد ارتدت من القائم الأيسر (30)، قبل أن يضيف الثالث بعدما تلقى تمريرة بينية من محمد مجدي "افشه" داخل منطقة الجزاء سددها على يمين الحارس (47).

وتابع فؤاد تألقه بتسجيله الهدف الثاني الشخصي له والرابع لفريقه بتمريرة ثانية من "افشه" سددها على يمين الحارس (54).

وأهدر البديل الجنوب إفريقي فرصة مؤكدة بعدما تلقى تمريرة من "افشه" انفرد ولكنه سدد في جسد الحارس (85).