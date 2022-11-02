العراق يعلن تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط فى البصرة

جدة - نرمين السيد - وقال السودانى، فى تغريدة بثتها وكالة الأنباء العراقية "واع" : "وجهنا بتعقب شبكات تهريب النفط وتنفيذ أوامر القبض بحق العصابات التى تجرأت وتغولت لسرقة حق العراقيين، وتمكنت مفارز جهاز الأمن الوطنى، بالتعاون مع الأجهزة الأخرى، من تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط فى البصرة".
وأضاف: "لن ندخر جهدًا وسنعمل ليل نهار من أجل محاربة الفساد بأشكاله المختلفة".
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