القاهرة الإخبارية.. عضو حزب المحافظين: بريطانيا تعيش أزمة اقتصادية صعبة

جدة - نرمين السيد - وأضافت خلال استضافتها باستديو لندن مع الإعلامية جومانة هاشم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس الوزراء البريطانى الجديد ريشى سوناك، جاء فى وقت فشلت فيه سابقته ليز تراس، فى تنفيذ ما وعدت به، إذ وعدت أنها ستقضى على غلاء المعيشة ومشكلات الطاقة.

وتابعت عضو حزب المحافظين، بأن هناك إضرابات ستشهدها بريطانيا على مدى الشتاء المقبل، "نحن فى وقت عاصف للغاية، وفى وضع اقتصادى لا نحسد عليه، ونعتبر من أسوأ الدول الغنية السبع اقتصاديا فى الوقت الحالى".

واختتمت حديثها: "يجب أن نعمل فى سبيل أن نتطور، ونعمل من أجل هذا الوطن، ولكن كل شئ صعب، هذا الوضع الصعب ليس فقط على بريطانيا وأوروبا، بل على العالم أجمع نتيجة الاقتصاد المتأخر، خاصة بعد كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، لذلك فبريطانيا الآن فى وضع لا تحسد عليه".