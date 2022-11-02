كينيا تنشر قوات فى جمهورية الكونغو الديمقراطية لمواجهة مليشيات إم 23

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الكينى ويليام روتو، نشر قوات من جيش بلاده فى جمهورية الكونغو الديمقراطية فى إطار تفويض لمجموعة شرق إفريقيا "EAC" من أجل دعم النظام الكونغولى فى مواجهة تمرد حركة "إم 23".





وقال الرئيس الكينى -فى كلمة ألقاها بقاعدة "إمباكاسى جاريسون" فى نيروبى اليوم الأربعاء- "كجيران، يرتبط مصير جمهورية الكونغو الديمقراطية بمصيرنا"، واصفا إرسال قوات بلاده إلى الكونغو الديمقراطية بأنه "مهمة لحماية الإنسانية"، ودعا الدول الأعضاء فى مجموعة شرق إفريقيا إلى إرسال قوات إلى الكونغو الديمقراطية أيضا.

وأضاف "لن نسمح للجماعات المسلحة والمجرمين والإرهابيين بحرماننا من ازدهارنا المشترك"، وأوضح أن هذه الخطوة تشير إلى التزام بلاده بتحقيق السلام الإقليمى، مؤكدا أنه يرسل إشارة إلى العالم بالوفاء بالتزاماتنا من خلال المساهمة فى تحقيق وحفظ السلام والاستقرار فى منطقتنا.

وأصدرت القوات المسلحة الكينية بيانا فى وقت سابق أشارت فيه إلى أن نشر القوات الكينية فى جمهورية الكونغو الديمقراطية يأتى استنادا إلى قرار أقره واعتمده القادة الإقليميون فى اجتماع رؤساء دول "تجمع شرق إفريقيا "EAC"" الثالث حول السلام والأمن فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والذى عقد فى نيروبى فى يونيو 2022.

بدورها، رفضت مصادر عسكرية فى نيروبى الكشف عن عدد الجنود الكينيين المقرر نشرهم فى الكونغو الديمقراطية، مرجعة ذلك إلى الضرورة الأمنية.

وفى سياق متصل، أفاد بيان صادر عن المتحدث باسم رئاسة بوروندى بأن رئيس البلاد إيفاريست ندايشيميى "أجرى محادثات هاتفية مع نظرائه فى المنطقة بهدف تنسيق وجهات النظر حول سبل ووسائل إدارة الأزمة الأمنية فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية".

وأضاف البيان: "فى نهاية المحادثات، تقرر عقد اجتماع لوزراء الدفاع فى الدول الأعضاء فى تجمع شرق أفريقيا فى أقرب وقت ممكن، ستعقبها قمة استثنائية لرؤساء الدول".

وتحاول جمهورية الكونغو الديمقراطية التصدى لحركات تمرد عشرات الجماعات المسلحة التى تنتشر فى شرق البلاد.

وقد أثار التوتر المتجدد قلق المجتمع الدولى، حيث دعا الاتحاد الإفريقى إلى وقف إطلاق النار، كما حثت منظمة الأمم المتحدة المليشيات المسلحة والمتمردين إلى الوقف الفورى للأعمال العدائية وإلقاء السلاح.

يذكر أن مجموعة شرق أفريقيا "EAC" تضم فى عضويتها سبع دول هى: بوروندى وكينيا ورواندا وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ويقع المقر الرئيسى للمجموعة فى مدينة أروشا بتنزانيا.