خارجية الجزائر: الرئيس تبون قدم مقترحات تتعلق بالسلم والأمن للقادة العرب

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، إن الاقتراحات التى قدمتها الجزائر للقادة العرب بناءة، وتصب فى صالح التوجه نحو عصرنة إجراءات العمل العربى المشترك، والأداة الأساسية للعمل العربى المتمثلة فى جامعة الدول العربية.





وأضاف "لعمامرة"، خلال مؤتمر صحفى بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، كان حريصا على أن تشتمل مقترحاته كل الجوانب المهمة الخاصة بالسلم والأمن كجانب أساسى وضرورى، وكذلك العمل فى هذا السياق من أجل الاستباقية، فيما يتعلق بترقية حلول سلمية للمنازعات التى قد تطرأ على الساحة العربية بين هذه الدولة وتلك، وكذلك فيما يتعلق ببعض الصعوبات والنزاعات داخل الدولة الواحدة. وتابع: "عدد من البلدان تقدمت بشروح حول الجهود الرامية لإحقاق السلام من خلال حوار ومصالحة وطنية بعمل دبلوماسى ناجح، وذكرنا أن مقترحات الرئيس تبون، لها أبعاد اقتصادية أيضا يرمى إلى تحقيق ما اتفق عليه الرؤساء العرب فى اجتماعات سابقة منها اجتماعات مخصصة للجوانب الاقتصادية، ولم يتم بعد تنفيذ هذه الإجراءات المتفق عليها ولا تحقيق كل المخططات".

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