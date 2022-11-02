نائب رئيس حزب العمال البريطانى لـ القاهرة الإخبارية: مستعدون لتسلم الحكم

جدة - نرمين السيد - قال عمر إسماعيل، نائب رئيس حزب العمال البريطانى، إن الحزب مستعد لاستلام سدة الحكم، عندما تتعطف حكومة المحافظين على الشعب البريطانى، وتتنازل عن كبريائها وغرورها وتدعو إلى انتخابات.





وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب" بأولى حلقات "استديو لندن" مع الإعلامية جومانة هاشم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حكومة المحافظين، هى فقط التى تستطيع أن تدعو للانتخابات، بسبب القانون الذى سن فى 2010 بمد الانتخابات لـ5 سنوات.

وتابع أن هناك محاولة لسد العجز وعلاج الفشل الضريبى، الذى تم تحت حكم حزب المحافظين خلال 12 عاما، فعديد من الشركات العالمية تتهرب من الضرائب كشركة أمازون ومايكروسوفت وجوجل، وكذلك أصحاب الأعمال غير المقيمين فى بريطانيا، لا يدفعون ضرائب، وهناك حاجة إلى استعادة التوازن الضريبى.

واستطرد: "يجب أن يكون هناك أعضاء بالمجتمع البريطانى الذين يتمكنون من الأثرياء القادرين على تحمل أكثر من الفقراء، ولا يعقل تزيد الحكومة البريطانية نسبة الضرائب على الفقير وتقلص الخدمات التى تقدمها الحكومة له".

وأوضح: "مشكلة حزب المحافظين أنه عندما ارتطمت أيديولوجيا الحزب بالواقع الاقتصادى وتحطمت، ورأينا ما فعل السوق المالى وسوق السندات والمعاشات وما حدث لقيمة الجنيه الإسترلينى".