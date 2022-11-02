وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب" بأولى حلقات "استديو لندن" مع الإعلامية جومانة هاشم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حكومة المحافظين، هى فقط التى تستطيع أن تدعو للانتخابات، بسبب القانون الذى سن فى 2010 بمد الانتخابات لـ5 سنوات.
وتابع أن هناك محاولة لسد العجز وعلاج الفشل الضريبى، الذى تم تحت حكم حزب المحافظين خلال 12 عاما، فعديد من الشركات العالمية تتهرب من الضرائب كشركة أمازون ومايكروسوفت وجوجل، وكذلك أصحاب الأعمال غير المقيمين فى بريطانيا، لا يدفعون ضرائب، وهناك حاجة إلى استعادة التوازن الضريبى.
واستطرد: "يجب أن يكون هناك أعضاء بالمجتمع البريطانى الذين يتمكنون من الأثرياء القادرين على تحمل أكثر من الفقراء، ولا يعقل تزيد الحكومة البريطانية نسبة الضرائب على الفقير وتقلص الخدمات التى تقدمها الحكومة له".
وأوضح: "مشكلة حزب المحافظين أنه عندما ارتطمت أيديولوجيا الحزب بالواقع الاقتصادى وتحطمت، ورأينا ما فعل السوق المالى وسوق السندات والمعاشات وما حدث لقيمة الجنيه الإسترلينى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب رئيس حزب العمال البريطانى لـ القاهرة الإخبارية: مستعدون لتسلم الحكم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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