القاهرة الإخبارية- أبو الغيط: الجزائر قدمت جهدا كبيرا بالقمة العربية

جدة - نرمين السيد - قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن القمة تناولت التدخلات الخارجية بالشأن العربى فى محورين، فى قرار تحت عنوان حماية الأمن القومى العربى، وبه إشارات للتدخلات الأجنبية وأخرى لحماية الأمن المائى العربى، وهذا قرار جامع.





وأضاف أبو الغيط، خلال مؤتمر صحفى بثته شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك تأييد وإعادة تأكيد لكل القرارات التى صدرت على مدى 3 أعوام منذ قمة تونس حتى اليوم، مشيرا إلى أن القمم العربية تعقد دائما قبل 30 مارس من كل عام، والقمة المقبلة جرى الاتفاق على عقدها فى الرياض قبل 30 مارس المقبل.

وأكد أن الجزائر قامت بجهد قوى للغاية وبديع جدا فى هذه القمة، مضيفا: "يهمنى أن أتحدث عن أفكار الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، التى طرحها على القادة، وصدق عليها القادة وكلفوا وزراء الخارجية بالتدقيق فيها وبحثها وإعداد الدراسة اللازمة مع الأمانة العامة لكيفية تنفيذ هذه الأفكار، وهى أفكار تطور أعمال الجامعة العربية، وتتحدث عن المجتمع المدنى ودور المجتمع المدنى فى التفاعل مع الحكومات وتحقيق أهدافها".

واستطرد: "المجتمع المدنى له دوره فى دعم الشباب مع ضرورة تنسيق النشاط الشبابى بين الشباب العرب وحكومتهم، وكيف يساهم الشباب فى بناء المجتمعات بالأفكار والتحديث والخيال، وكذلك مجتمع الأعمال فى صورة المؤسسات الناشئة، وكلها أفكار ذات أهمية، ووجدت صدى لدى القادة لأنها طرحت من قبل الرئيس تبون فى الجلسة التشاورية، وهى مساهمة جزائرية، وسوف يكون هناك رد فعل من الأمانة العامة تقدمه للوزراء وسيعرض على القمة العربية القادمة للتنفيذ".