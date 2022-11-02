القادة العرب يوافقون على آلية تزامن انعقاد القمتين العادية والتنموية

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، على عقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بصفة منتظمة فى دورة عادية مرة كل 4 أعوام على مستوى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية أو من يمثلهم، وذلك بالتزامن مع انعقاد القمة العربية العادية، مشيرًا إلى أنه يجوز أن تعقد دورة غير عادية عند الضرورة أو وجود مستجدات تتطلب ذلك ويكون الانعقاد بناءً على طلب إحدى الدول الأعضاء أو الأمين العام لجماعة الدول العربية وبموافقة ثلثى الدول الأعضاء، وتقتصر رئاسة القمة على ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية.





جاء ذلك فى ختام أعمال القمة العربية العادية الحادية والثلاثين والتى عقدت بالجزائر على مدى يومى 1 و2 نوفمبر الجارى. وتنظر القمة العربية التنموية - وفقا لما أقره القادة العرب - فى الموضوعات والمبادرات والمشروعات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الوطن العربى من خلال اعتماد وتفعيل استراتيجيات عربية تنموية وبرامج وآليات عملية لتعزيز وتفعيل العمل العربى المشترك. وتعقد الدورات العادية للقمة العربية التنموية فى مكان انعقاد القمة العربية العادية إما بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أو فى الدولة التى ترأس القمه العربية العادية وتتولى الدولة التى ترأس القمه العربية العادية رئاسة القمة التنموية وفقا لقاعدة الترتيب الهجائى لأسماء الدول الأعضاء المعمول بها. ويجوز عقد دورات غير عادية للقمة العربية التنموية خارج مقر جامعة الدول العربية بموافقة ثلثى الدول الأعضاء على أن تكون الرئاسة للدولة التى ترأس القمة العربية التنموية. وتنعقد القمتان العربيتان العادية والتنموية على مدار يومين، يخصص اليوم الأول للقمه العربية التنموية ويشتمل على جلسة افتتاحية منفصلة عن الجلسة الافتتاحية للقمة العربية العادية، ويتم خلالها تسليم رئاسة القمة العربية التنموية التى ستمتد لأربعة أعوام إلى الدولة التى ستتولى رئاسة القمة العربية العادية. ويسبق انعقاد القمة العربية التنموية اجتماعات تحضيرية، أبرزها اجتماع اللجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة على مستوى كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادى والاجتماعى، يليه اجتماع للجنة على مستوى الوزراء أعضاء المجلس، واجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادى والاجتماعى لمناقشة مشروع جدول أعمال القمة العربية التنموية، واجتماع المندوبين الدائمين لمناقشة مشروعى جدول أعمال القمتين العربيتين العادية والتنموية، واجتماع الوزراء أعضاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى لمناقشة مشروع جدول أعمال القمة العربية التنموية، واجتماع وزراء الخارجية لمناقشة مشروعى جدول أعمال القمتين العربيتين العادية والتنموية.

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