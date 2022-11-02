محمد بن راشد: التحديات الاقليمية والدولية تؤكد الحاجة لزيادة التعاون العربى

وقال الشيخ محمد بن راشد، فى كلمة خلال القمة العربية بالجزائر اليوم الأربعاء، إن التحديات التى تواجهها المنطقة العربية والعالم لا يمكن التغلب عليها إلا بالتضامن والتعاون المشترك، من خلال إعلاء شأن التسامح والمساواة والاعتدال والمرونة والعطاء وإشراك الدول جميعاً صغيرها وكبيرها فى المسيرة التاريخية للإنسانية نحو المستقبل.
ولفت إلى أن بلاده تضطلع بدور بارز فى التصدى للتحديات الحاسمة الماثلة على المستويين الإقليمى والدولى، على أساس من تعزيز التضامن والعمل العربى المشترك، وتغليب حل النزاعات بالطرق السلمية وإعطاء الأولوية للإغاثة الإنسانية، والحفاظ على السلام، ومعالجة الأزمات الصحية العالمية، بروح من التضامن العالى، ودعم تمكين المرأة والتأكيد على دور الشباب فى بناء الأوطان، وتسخير إمكانات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وتطوير المنظومة الدولية لمكافحة التطرف والإرهاب.
وأشار إلى أن خيار دولة الإمارات أن يكون شعار هذه المرحلة هو "السلام والتعافى والازدهار"، ضمن إطار إقليمى ودولى منفتح، قائم على قواعد القانون الدولى، وشبكة متينة من العلاقات الإقليمية والدولية للتعاون المشترك فى مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة والتكنولوجيا المتقدمة والبحث العلمى، وللتغلب على التحديات ومواجهة التهديدات القائمة.
وحول قضية تغير المناخ، أكد أن التغير المناخى بات أولوية للجميع إذ أصبح يشكل تهديداً وجوديا يحتّم الإسراع فى العمل نحو مستقبل خالٍ من انبعاثات الكربون، مشيرا فى هذا الصدد إلى إعلان بلاده هدفها للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050 فى إطار تعزيز رؤيتها لدعم استخدام الطاقة النظيفة.
ولفت إلى أن بلاده تعمل على الإعداد للمشاركة فى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية للتغير المناخى COP 27 فى شرم الشيخ، والتنسيق مع الأشقاء فى مصر من أجل إنجاح المؤتمر، كما تستعد الإمارات لاستضافة COP 28 خلال عام 2023، فى مدينة إكسبو دبى، لتعزيز دبلوماسية المناخ ومعالجة التغير المناخى.
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