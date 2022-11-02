البرلمان النمساوى يرفض سحب الثقة من الحكومة

جدة - نرمين السيد - ونفى المستشار مزاعم الفساد ضده وضد حزب الشعب - الذى يرأسه - وضد الحكومة وذلك فى جلسة المجلس الوطنى اليوم الأربعاء وقال "أنا لست كذلك ولسنا كذلك" ومع ذلك يمكن للمحاكم المستقلة فقط الرد على هذه الادعاءات.

ودعا المستشار المعارضة إلى تبنى "سياسة صادقة" فى ضوء الأزمات الحالية وقال "الفساد بالتأكيد ليس له مكان فى النمسا".

وشدد المستشار على احترام سيادة القانون ورفض الاتهامات والافتراءات التى ليس لها أساس من الصحة.

وكان حزبا الاشتراكى الديمقراطى والحرية قد تقدما إلى رئيس البرلمان فولفجانج سوبوتكا بطلب سحب الثقة من الحكومة بسبب ادعاء وجود فساد.