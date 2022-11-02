هيئة الانتخابات التونسية تبحث إشكاليات قبول طلبات الترشح

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر، اليوم الأربعاء، الإشكاليات القانونية المتعلقة بقبول ملفات وطلبات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة.





جاء ذلك خلال لقاء عقده بوعسكر ونائبه ماهر الجديدى وعضوا مجلس الهيئة محمود الواعر ومحمد نوفل الفريخة، عبر الفيديو كونفرنس، مع رؤساء الهيئات الفرعية للانتخابات بالداخل والخارج والمنسقين المحليين بالولايات، وذلك فى إطار حرص الهيئة على متابعة عميلة البت فى قبول ملفات الترشح.

وذكر بيان للهيئة أنه تم خلال اللقاء استعراض كافة الإشكاليات القانونية المتعلقة بقبول ملفات الترشح، وتبادل الرأى حولها بهدف اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، بما يضمن الحق فى الترشح ويكرس مبدأ الاتاحة الذى تحرص الهيئة على تطبيقه فى مختلف مراحل المسار الانتخابى.

وأضاف البيان أن بوعسكر أكد فى الوقت نفسه ضرورة الالتزام والتقيد بالقواعد القانونية عند البت فى ملفات الترشح لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب 2022.