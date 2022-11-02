إعلان الجزائر يؤكد رفضه للتدخلات الخارجية فى شئون الدول العربية

جدة - نرمين السيد - وشدد على التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها، والالتزام بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكافة الأراضى العربية، بما فيها الجولان السورى ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية، وحل الصراع العربى-الإسرائيلى على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام والقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما شدد "إعلان الجزائر" على ضرورة مواصلة الجهود والمساعى الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، والدفاع عنها فى وجه محاولات الاحتلال المرفوضة والمدانة لتغيير ديمغرافيتها وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخى والقانونى القائم فيها، بما فى ذلك عبر دعم الوصاية الهاشمية التاريخية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية وإدارة أوقاف القدس وشؤون الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية وكذا دور لجنة القدس وبيت مال القدس فى الدفاع عن مدينة القدس ودعم صمود أهلها.

وطالب برفع الحصار الإسرائيلى عن قطاع غزة وإدانة استخدام القوة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال ضد الفلسطينيين، وجميع الممارسات الهمجية بما فيها الاغتيالات والاعتقالات التعسفية والمطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين، خاصة الأطفال والنساء والمرض وكبار السن.

وأكد "إعلان الجزائر" على تبنى ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، ودعوة الدول التى لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك، مع ضرورة دعم الجهود والمساعى القانونية الفلسطينية الرامية إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلى على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التى اقترفها ولا يزال فى حق الشعب الفلسطينى.

وأشاد "إعلان الجزائر" بالجهود العربية المبذولة فى سبيل توحيد الصف الفلسطينى والترحيب بتوقيع الأشقاء الفلسطينيين على"إعلان الجزائر"المنبثق عن" مؤتمر لم الشمل" من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية"، الذى عقد بالجزائر خلال الفترة من 11-13 أكتوبر 2022، مؤكدا ضرورة توحيد جهود الدول العربية للتسريع فى تحقيق هذا الهدف النبيل، لا سيما عبر مرافقة الأشقاء الفلسطينيين نحو تجسيد الخطوات المتفق عليها ضمن الإعلان.

وفيما يخص الأوضاع فى الوطن العربى، أكد "إعلان الجزائر" العمل على تعزيز العمل العربى المشترك لحماية الأمن القومى العربى بمفهومه الشامل وبكل أبعاده السياسية والاقتصادية والغذائية والطاقوية والمائية والبيئية، والمساهمة فى حل وإنهاء الأزمات التى تمر بها بعض الدول العربية، بما يحفظ وحدة الدول الأعضاء وسلامة أراضيها وسيادتها على مواردها الطبيعية ويلبى تطلعات شعوبها فى العيش الآمن الكريم.

وشدد على رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها فى الشؤون الداخلية للدول العربية والتمسك بمبدأ الحلول العربية للمشاكل العربية عبر تقوية دور جامعة الدول العربية فى الوقاية من الأزمات وحلها بالطرق السلمية، والعمل على تعزيز العلاقات العربية- العربية، مثمنا،فى هذا الإطار، المساعى والجهود التى تبذلها العديد من الدول العربية، لاسيما دولة الكويت، بهدف تحقيق التضامن العربى والخليجى.

وأعرب "إعلان الجزائر" عن التضامن الكامل مع الشعب الليبى ودعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية من خلال حل "ليبى- ليبى" يحفظ وحدة وسيادة ليبيا ويصون أمنها وأمن جوارها، ويحقق طموحات شعبها فى الوصول إلى تنظيم الانتخابات فى أسرع وقت ممكن لتحقيق الاستقرار السياسى الدائم.

وأكد دعم الحكومة الشرعية اليمنية ومباركة تشكيل مجلس القيادة الرئاسى ودعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسى للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة مع التشديد على ضرورة تجديد الهدنة الإنسانية كخطوة أساسية نحو هذا المسار الهادف إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة تضمن وحدة اليمن وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه وأمن دول الخليج العربى ورفض جميع أشكال التدخل الخارجى فى شؤونه الداخلية.

ودعا "إعلان الجزائر" إلى ضرورة قيام الدول العربية بدور جماعى قيادى للمساهمة فى جهود التوصل إلى حل سياسى للأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية، بما يضمن وحدة سورية وسيادتها ويحقق طموحات شعبها ويعيد لها أمنها واستقرارها ومكانتها إقليميا ودوليا.

ورحب بتنشيط الحياة الدستورية فى العراق بما فى ذلك تشكيل الحكومة والاشادة بجهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية وتجسيد آمال وتطلعات الشعب العراقى، مع تثمين النجاحات التى حققها العراق فى دحر التنظيمات الإرهابية والاشادة بتضحيات شعبه فى الدفاع عن سيادة البلاد وأمنها.

وجدد"إعلان الجزائر" التضامن مع الجمهورية اللبنانية للحفاظ على أمنها واستقرارها ودعم الخطوات التى اتخذتها لبسط سيادتها على أقاليمها البرية والبحرية والإعراب عن التطلع لأن تقوم لبنان بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وأن يقوم مجلس النواب بانتخاب رئيس جديد للبلاد.

كما جدد الدعم لجمهورية الصومال الفيدرالية من أجل توطيد دعائم الأمن والاستقرار عبر مساهمة الدول العربية فى تعزيز القدرات الوطنية الصومالية فى مجال مكافحة الإرهاب وتمكين هذا البلد الشقيق من الاستجابة للتحديات التى يواجهها فى المرحلة الراهنة، لاسيما من جراء أزمة الجفاف الحادة.

وأكد "إعلان الجزائر" دعم الجهود المتواصلة لتحقيق حل سياسى بين جيبوتى وإريتريا فيما يتعلق بالخلاف الحدودى وموضوع الأسرى الجيبوتيين.

كما أكد ضرورة المساهمة فى دعم الدول العربية التى مرت أو تمر بظروف سياسية وأمنية واقتصادية صعبة أو تلك التى تواجه حالات استثنائية من جراء الكوارث الطبيعية، من خلال تعبئة الإمكانيات المتاحة وفق مختلف الصيغ المطروحة ثنائيا وعربيا وإقليميا ودوليا.

وشدد على ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط وفقا للمرجعيات المتفق عليها، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى الانضمام وتنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التى تظل حجر الأساس للنظام الدولى لمنع انتشار هذه الأسلحة.