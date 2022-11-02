جزر القمر: نأمل أن تثمر قمة الجزائر عن نتائج إيجابية للعمل العربى المشترك

جدة - نرمين السيد - أعرب رئيس جمهورية جزر القمر غزالى عثمانى، عن أمله أن تثمر القمة العربية - التى تعقد فى ظل أوضاع إقليمية ودولية معقدة- عن نتائج إيجابية فى مجال العمل العربى المشترك، بما يحقق الأمن والاستقرار والرخاء للشعوب العربية والعالم أجمع.





وأعرب عثمانى -خلال كلمته فى جلسة العمل الأولى أما القمة العربية الـ31 بالجزائر- عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسى فى استضافة قمة مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27".

وهنأ الشعب الفلسطينى، بمناسبة توقيع إعلان الجزائر لاتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، متمنيا أن يرى هذا الاتفاق النور على أرض الواقع حسب البنود الواردة فيه.

وأعرب رئيس جزر القمر عن امتنانه للقيادة العربية التى ساهمت فى إنجاز هذا الاتفاق حيث خصّ بالذكر الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون.

وقال إن القضية الفلسطينية تأتى فى مقدمة التحديات التى تواجه الدول العربية، مؤكدا أهمية تجسيد حق الشعب الفلسطينى فى الحياة وتحقيق تطلعاته المشروعة فى إقامة دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقا للشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام.

وأهاب عثمانى بالأطراف الدولية الفاعلة ولا سيما اللجنة الرباعية الدولية للسلام، بأن تمارس المزيد من الضغوط على إسرائيل للحيلولة دون استمرار سياسات الاحتلال.. وأعرب عن تطلع بلاده إلى المزيد من التعاون وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول العربية فى مختلف المجالات.

وفى ختام كلمته، دعا رئيس جمهورية جزر القمر، الأشقاء العرب للمشاركة فى الندوة الحكومية التى تنعقد فى جزر القمر، فى الثالث من شهر ديسمبر المقبل، وذلك بهدف متابعة نتائج مؤتمر المانحين -الذى عقد فى ديسمبر 2019 فى باريس- وذلك من أجل تمكين الحكومة القمرية من القيام بتمويل خطتها التنموية، وتحقيق رؤيتها لجعل البلاد دولة صاعدة بحلول عام 2030.