القادة العرب يوافقون على عقد مؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس المحتلة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى قرار بعنوان "التطورات والانتهاكات الإسرائيلية فى مدينة القدس المحتلة"، صدر فى ختام أعمال القمة العربية العادية الـ31 والتى عقدت بالجزائر على مدى يومين.

وجدد القادة العرب التأكيد على أن القدس الشرقية هى عاصمة دوله فلسطين، ورفض أى محاولة للانتقاص من الحق فى السيادة الفلسطينية عليها.

وأدان القادة العرب، جميع السياسات والخطط الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية التى تهدف لإضفاء الشرعية على ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية.

وأكدوا رفضهم وإدانتهم لكافة الانتهاكات التى تقوم بها إسرائيل للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، ولاسيما المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخى والقانون القائم فى المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

وأدانوا تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلى على مدينة القدس المحتلة من خلال تكثيف سياسة هدم المنازل والتهجير القسرى للمواطنين فى أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة.

وأدان القادة العرب كذلك الاقتحامات المتكررة وبأعداد غير مسبوقة من قبل عصابات المستوطنين المتطرفين والمسؤولين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على حرمته تحت دعم وحماية ومشاركة حكومة وقوات الاحتلال الإسرائيلى.

وطالب القادة العرب المجتمع الدولى بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلى لوقف سياسة الحبس المنزلى التى تمارسها سلطات الاحتلال بشكل واسع وممنهج ضد أطفال مدينة القدس المحتلة، بهدف زرع الخوف والمرض النفسى فى وعى الطفل الفلسطينى لتدمير مستقبله.

ودعا القادة العرب، الدول والمنظمات والهيئات والمرجعيات الدينية بما فيها الأزهر الشريف، إلى عقد المؤتمرات وتنظيم الفعاليات الهادفة إلى الحفاظ على الوعى والانتماء والذاكرة العربية والإسلامية والإنسانية لمدينة القدس ومقدساتها.

وأكدوا أهميه دور الإعلام فى دعم وحماية مدينة القدس المحتلة فى مواجهة السياسات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة التى تستهدف تهويد المدينة ومقدساتها وتشويه هويتها وتركيباتها الديموغرافية.

كما أكدوا ضرورة استمرار تكليف المجموعة العربية فى نيويورك بمواصلة تحركاتها؛ لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من إجراءات وممارسات إسرائيلية تهويدية خطيرة وذات انعكاسات وخيمة على الأمن والسلم الدوليين.