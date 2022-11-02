الجيش الأردني يقتل متسللا ويقبض على 10 آخرين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 06:09 مساءً - دوت الخليج :- استمراراً للجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي في الحفاظ على الأمن المحلي والإقليمي، نفذت المنطقة العسكرية الجنوبية اليوم الأربعاء، عملية نوعية ضمن منطقة المسؤولية، أسفرت عن إحباط محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص.

وقال المصدر: “إن قوات حرس الحدود رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص لإحدى الدول المجاورة، حيث تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى مقتل أحد الأشخاص وإصابة آخر وإلقاء القبض على 10 آخرين، وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة”.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي محاولات تسلل أو تهريب؛ حمايةً لحدود الوطن، ومنع كل من تسول له نفسه العبث بأمنه واستقراره.