اليمن: الحوثيون اختاروا التصعيد.. وندعو لتصنيفهم جماعة إرهابية

جدة - نرمين السيد - وقال العليمى، فى كلمته أمام القمة العربية فى الجزائر، والتى أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الحوثيين قاموا بتصعيد غير مسبوق، مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية ملتزمة بالهدنة رغم رفض الميليشيات الحوثية تمديدها.

وتابع العليمى، بأن الميليشيات الحوثية تهدد يوميا المنشآت الاقتصادية فى عموم اليمن ودول الجوار، كما أنها تسببت فى مقتل نحو نصف مليون يمنى.

كما أكد أن ميليشيات الحوثى لها علاقات صريحة مع تنظيمى القاعدة وداعش، مشيرا إلى أنها رفضت فتح الطرق إلى تعز المحاصرة، كما استهدفت أيضا موانئ حضرموت وشبوه وأوقفت صادراتها.