الرئيس الجزائرى : نتمنى التوفيق لمصر فى استضافة COP27

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، أن قمة الجزائر شكلت محطة هامة لتعزيز التضامن العربى فى سبيل حماية مصالحنا المشتركة والعمل كمجموعة موحدة وقوية بمقدراتها ومواردها، معربا عن الدعم المطلق لمصر التى تستعد لاستضافة مؤتمر دول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27"، متمنين لمصر كل النجاح والتوفيق.





وأشاد الرئيس تبون، فى كلمة خلال الجلسة الختامية للقمة العربية الحادية والثلاثين بالجزائر اليوم الأربعاء، بالروح الأخوية التوافقية التى سادت أعمال القمة العربية والتى سمحت باستعراض الأوضاع السائدة فى المنطقة العربية والمحيط الاقليمى والساحة الدولية واتخاذ العديد من القرارات الهامة التى من شأنها أن تتوجه بالعمل المشترك مباشرة نحو المواطن العربى للتكفل بهمومه والاستجابة لتطلعاته المشروعة.

كما أشاد بالآراء القيمة والمبادرات الحكيمة التى تم التوافق عليها بشأن إثراء مخرجات القمة العربية وتأكيد الالتزام المشترك والثابت للدفاع عن قضايا الامة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتجديد الدعم المطلق للشعب الفسلطينى من أجل استعادة كافة حقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه فى اقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وفق ما جاء فى مبادرة السلام العربية والتى تمثل الموقف العربى إزاء القضية المركزية.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تنسيق وتوحيد الجهود لمرافقة مسار تحقيق الوحدة الوطنية الفلطسينية ودعم طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة فى الامم المتحدة.

وقال الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، إن القرارات الطموحة التى تم اتخاذها تدفعنا لتكثيف الجهود خلال فترة رئاستنا للمجلس من أجل العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وأضاف أن بلاده على يقين من أن روح التوافق والتضامن التى ميزت هذه القمة ستكون حافزا للمضى قدما نحو تجسيد الأهداف المشتركة.

وأعرب عن خالص الدعم لدولة قطر وهى تتأهب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، وأشاد بجهودها لإعطاء صورة مشرفة تليق بالعالم العربى وثقافته الذاخرة.