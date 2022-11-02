القادة العرب يوافقون على عقد القمة العربية الـ32 بالسعودية العام المقبل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى ختام أعمال القمة العربية العادية الحادية والثلاثين، التى عقدت بالجزائر على مدى يومى 1 و2 نوفمبر الجارى. ووافق القادة العرب على إنشاء المركز العربى لدراسات التمكين الاقتصادى والاجتماعى بدولة فلسطين دون أن تتحمل الدول الأعضاء أى أعباء مالية. كما وافق القادة العرب على اعتماد الاستراتيجية العربية لتعزيز العمل التطوعى 2030 كوثيقة استرشادية، واعتماد الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة فى إطار أهداف التنمية المستدامة 2030. واعتمد القادة العرب – خلال أعمال قمتهم بالجزائر - الإعلان الوزارى حول الإنصاف والتكافؤ بين الجنسيين من أجل استدامة تنموية وبيئية، ووافقوا على آلية عقد الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية فى الجمهورية الإسلامية الموريتانية عام 2023.

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