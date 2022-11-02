روسيا: الغرب يؤثر سلبا على الأمن العالمى

جدة - نرمين السيد - وأضاف ميشوستين، فى اجتماع لمجلس رؤساء حكومات دول منظمة شنجهاى للتعاون، إنه تتسارع عمليات التحول الأساسى فى السياسة والاقتصاد العالمى ويتم تشكيل نظام عالمى أكثر عدلا. وتابع بأن الغرب يواصل محاولة فرض قواعده الخاصة ويتم استخدام العقوبات غير القانونية والتدخل فى الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة والابتزاز مما يؤثر سلبا على الأمن العالمى والاستقرار الاقتصادى.

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