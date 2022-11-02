جامعة الدول العربية: دور إيجابي لعبه الأردن في اجتماعات القمة بالجزائر

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 05:07 مساءً - دوت الخليج :- قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، الاثنين، إن الأردن لعب دورا إيجابيا في اجتماعات القمة العربية الحالية التي تعقد في الجزائر.
وأوضح زكي ان وزارة الخارجية كانت لديه مبادرات وأفكار خلاقة مكنت الاجتماع في الكثير من المواقف من تجاوز عدد من الإشكالات , وفق المملكة .
وتابع "سعدنا بوجود الأردن في هذا المحفل وبالدور الذي لعبه الأردن وبالدور الذي لعبه وزير الخارجية في تسهيل تمرير التوافقات والقرارات التي اتفق عليها ".
وأوضح أن القادة ستكون لهم جلسة لمناقشة الأوضاع، لكن فيما يتعلق بالقرارات هناك مجموعة قرارات سياسية يتم إعادة التأكيد عليها ومجموعة قرارات اقتصادية واجتماعية.
وستناقش القمة الحالية استراتجية للأمن الغذائي العربي حسب ما أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.
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