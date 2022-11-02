الملك يهنئ السوداني رئيس الوزراء العراقي بعد نيل حكومته الثقة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 05:07 مساءً - دوت الخليج :- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، في اتصال هاتفي اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بمناسبة نيل حكومته ثقة مجلس النواب العراقي.
وأكد جلالته، خلال الاتصال، حرص الأردن على مواصلة توسيع التعاون مع العراق الشقيق، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين، ويخدم القضايا العربية، مشددا على وقوف المملكة إلى جانب العراق في مساعيه لتعزيز أمنه واستقراره.
وأعرب جلالة الملك عن تمنياته لرئيس مجلس الوزراء بالتوفيق في مهامه، وللشعب العراقي الشقيق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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