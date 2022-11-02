ولى عهد الأردن: الأمن الغذائى ومصادر الطاقة تحديات مهمة أمام دولنا

جدة - نرمين السيد - قال ولى عهد الأردن، الأمير حسين بن عبد الله، إن الأمن الغذائى ومصادر المياه والطاقة أصبحت تحديات مهمة أمام دولنا، مؤكدا على ضرورة استغلال الموارد الطبيعية والبشرية الهائلة والموقع الاستراتيجى.





وأضاف، فى كلمته أمام القمة العربية فى الجزائر، والتى أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تحقيق السلام الشامل وحل القضية الفلسطينية يظل القضية الرئيسية، معربا عن دعم بلاده لصمود الشعب الفلسطينى الذى يدافع عن أرضه، قائلا إن "القدس مركز دفاعنا عن هوية الأمة".

كما أكد على ضرورة استقرار أمن العراق، قائلا "ندعو الأشقاء فى العراق إلى المزيد من الجهد لتحقيق الاستقرار".

وفيما يخص الأزمات الأخرى، قال ولى العهد الأردنى، ندعم الحلول المؤدية لتحقيق الاستقرار فى اليمن وليبيا، كما أكد أيضا أن تداعيات كورونا والحرب فى أوكرانيا تتطلب عملا مشتركا.

وتأتى القمة العربية فى هذه الدورة بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات على خلفية تفشى وباء كورونا، حيث انعقدت لآخر مرة فى مارس 2019، فى تونس.