وأضاف، فى كلمته أمام القمة العربية فى الجزائر، والتى أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تحقيق السلام الشامل وحل القضية الفلسطينية يظل القضية الرئيسية، معربا عن دعم بلاده لصمود الشعب الفلسطينى الذى يدافع عن أرضه، قائلا إن "القدس مركز دفاعنا عن هوية الأمة".
كما أكد على ضرورة استقرار أمن العراق، قائلا "ندعو الأشقاء فى العراق إلى المزيد من الجهد لتحقيق الاستقرار".
وفيما يخص الأزمات الأخرى، قال ولى العهد الأردنى، ندعم الحلول المؤدية لتحقيق الاستقرار فى اليمن وليبيا، كما أكد أيضا أن تداعيات كورونا والحرب فى أوكرانيا تتطلب عملا مشتركا.
وتأتى القمة العربية فى هذه الدورة بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات على خلفية تفشى وباء كورونا، حيث انعقدت لآخر مرة فى مارس 2019، فى تونس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ولى عهد الأردن: الأمن الغذائى ومصادر الطاقة تحديات مهمة أمام دولنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.