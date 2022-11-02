القمة العربية - ولى العهد الكويتى: ندعم الحل السياسى فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال كلمته أمام القمة العربية فى الجزائر، والتى أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا حل عسكريًا للأزمة فى سوريا، كما أعرب عن دعمه للحل السياسى فى اليمن.

كذلك، جدد ولى العهد الكويتى، الدعوة للمجتمع الدولى للوصول لحل شامل للقضية الفلسطينية، كما أكد دعم بلاده للجهود الدولية الداعية إلى الحوار بشأن أوكرانيا.