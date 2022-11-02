الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة.. ومستوطنون يقتحمون الأقصى

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه تم اعتقال أسيرين مُحررين من مُحافظة طولكرم الواقعة شمال غرب الضفة، فيما تم اعتقال شابين من محافظة سلفيت بعد مُداهمة منزليهما والاعتداء على أحدهما بالضرب، وهو حمزة بوزية، علما بأنه أسير محرر أمضى فى سجون الاحتلال ما يقارب الـ 10 سنوات، مضيفة أنه تم اعتقال شاب من مُحافظة قلقيلية عند حاجز عسكرى على مدخل بلدة "عزون ".

وفى مدينة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، شابين وفتى من مُخيم "عايدة".

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم "عقبة جبر" فى محافظة أريحا واعتقلت شابا فلسطينيًا بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه. وفى رام الله، اعتقلت القوات فلسطينيين اثنين، من قرية "مزارع النوبانى"، الشمالية بعد مداهمة منزليهما.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأنه تم اعتقال فلسطينى بعد مداهمة منزله وتفتيشه فى مدينة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية.

وعلى صعيد آخر، اقتحم مستوطنون إسرائيليون، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وقالت مصادر فلسطينية، إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية فى باحات المسجد بعد اقتحامه من جهة باب المغاربة.

يُشار إلى أن المُستوطنين يقتحمون باحات المسجد الاقصى المبارك، بشكل شبه يومي، ويُستثنى من ذلك يوما الجمعة والسبت، فى محاولة لفرض التقسيم الزمانى والمكانى فيه، كما هو الحال فى المسجد الإبراهيمى فى الخليل.