العالم اليوم - "الجو العام".. محمد خير الجراح يطلق ألبومه الأول

انتم الان تتابعون خبر "الجو العام".. محمد خير الجراح يطلق ألبومه الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 03:22 مساءً - رغم نجوميته في عالم التمثيل، وشهرة أدواره التي احترفَ تأديتَها، يطرح الفنان محمد خير الجراح نفسه اليوم بشكل جديد، من خلال إطلاق أول ألبوم غنائي له، والذي يحمل اسم "الجو العام".

وفي حوار، له مع "دوت الخليج"، قال الجَرّاح إنه لا يطرح نفسه مطربا، وإنما يقدّم تجربة جديدة، لأنه يبحث عن التجريب في الفن.

وأضاف الجراح أن دخوله لعالم الغناء، بدأ عن طريق الصدفة، ثم بدأ هذا العالم يستهويه ويشده، حتى بدا قادرا على خلق شخصية خاصة به في هذا المجال.

وأكمل قائلا: هذا اللون الغنائي الذي يعتمد على المونولوج له رواد عظماء، وأنا درست هذا النوع منذ نشأته حتى اليوم، وهذا الفن لا يموت ويستمر الناس بسماعه دائما.