الاحتلال يهدم 5 منازل فى شمال وجنوب الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس مجلس قرية جلبون شمال شرق محافظة جنين إبراهيم أبو الرب - فى تصريح صحفى - "إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة جرافتين عسكريتين، وهدمت منزلين بحجة عدم الترخيص"، موضحا أن المنزل الأول قيد الإنشاء ويتكون من طابقين، وتبلغ مساحته نحو 200 متر مربع، فيما تبلغ مساحة المنزل الثانى 140 مترا مربعا ويقطن فيه خمسة أفراد، ويقع المنزلان بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصرى المقام على أراضى المواطنين فى القرية.

وفى أعقاب عملية الهدم، دارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التى أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاههم، ما أدى إلى إصابة رئيس المجلس بقنبلة غاز فى أذنه، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وفى بيت لحم، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلى ثلاثة منازل فى قرية "الولجة". وأفاد رئيس مجلس القرية خضر الأعرج، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وهدمت المنازل الثلاثة استكمالا لهجمة استيطانية، تتمثل فى هدم عشرات المنازل والغرف الزراعية، بهدف التضييق على المواطنين وحملهم على الرحيل عنها.